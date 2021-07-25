Курс валют НБУ на 25 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 25 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 24 липня, залишається стабільним на рівні 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 25 липня 2021 року.
Курс євро не змінився і залишається на рівні 32.03 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 25 липня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 25 липня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і склав 37.43 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 25 липня 2021 року.
Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 29.58 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 25 липня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.03 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 25 липня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.191500
|EUR
|Євро
|32.034300
|RUB
|Рубль
|0.368200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.431800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.580100
|PLN
|Польський злотий
|7.025100