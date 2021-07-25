Курс валют НБУ на 25 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 25 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 24 липня, залишається стабільним на рівні 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 25 липня 2021 року.

Курс євро не змінився і залишається на рівні 32.03 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 25 липня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 25 липня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і склав 37.43 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 25 липня 2021 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 29.58 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 25 липня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.03 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 25 липня 2021 року.