Автомобілі СРСР і машини, з яких вони скопійовані
Для фанатів радянської техніки думка про унікальний автопром СРСР є дуже звичною. Однак насправді власних розробок в Радянському Союзі було катастрофічно мало, повідомляє Обозреватель.
Сайт згадав найяскравіші приклади радянських крадіжок закордонних напрацювань. Лише зрідка автомобілі в СРСР виробляли за ліцензією і офіційною домовленостю з правовласником. Загалом роботи просто копіювали.
"Ленінград-1" був одним з перших проявів бажання вкрасти чужі розробки. Жертвою в 1933 році виявився Buick 32-90. Однак радянського завзяття вистачило лише на складання 6 копій. Розкішний американський Buick відсталому автопрому СРСР виявився не під силу.
Полонені німці після війни виробляли "Москвич 400", який в 1946 році був скопійований з повністю застарілого на той момент Opel Kadett K38. Цікаво, що німці навіть намагалися модернізувати конструкцію на сучасний лад, але робити це їм забороняли.
Цікаво, що любов "Москвича" до Opel в радянській історії повториться знову. Наприклад, доволі масовий "Москвич 408" практично повністю повторював Opel Kadett А. Звісно, завжди йшлося тільки про зовнішність – на дорозі машини СРСР вели себе набагато гірше в порівнянні з оригіналами і відрізнялися низькою надійністю.
Компактний ЗАЗ-965 скопіював дизайн Fiat 600, а ЗАЗ-966 майже в точності відтворив зовнішність NSU Prinz.
"Москвич 2141" був розроблений до 1986 року як спрощена пародія на Simca 1307. Щоправда, конструкція радянської машини виявилася набагато примітивнішою, а матеріали оздоблення в салоні дивували дешевизною та низькою якістю.
Для партійної верхівки "конструктори" приготували величезний ЗІС-110, який повністю копіював Packard 180. Американський автомобіль по розкоші міг зрівнятися з Rolls-Royce.
ГАЗ А виявився першим масовим серійним автомобілем СРСР. Дивно, що почати свій автопром вирішили все ж таки не з крадіжки – ГАЗ А в 1932 році був ліцензійною копією Ford Model A.