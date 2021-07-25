Автомобілі СРСР і машини, з яких вони скопійовані

Для фанатів радянської техніки думка про унікальний автопром СРСР є дуже звичною. Однак насправді власних розробок в Радянському Союзі було катастрофічно мало, повідомляє Обозреватель.

Сайт згадав найяскравіші приклади радянських крадіжок закордонних напрацювань. Лише зрідка автомобілі в СРСР виробляли за ліцензією і офіційною домовленостю з правовласником. Загалом роботи просто копіювали.

Для "Ленінград-1" вирішили нічого свого не вигадувати. Джерело: pinimg.com

Buick 32-90 в СРСР не прижився. Джерело: kolesa.ru

"Ленінград-1" був одним з перших проявів бажання вкрасти чужі розробки. Жертвою в 1933 році виявився Buick 32-90. Однак радянського завзяття вистачило лише на складання 6 копій. Розкішний американський Buick відсталому автопрому СРСР виявився не під силу.

"Москвич 400", авжеж, не був радянською розробкою. Джерело: kolesa.ru

Opel Kadett K38 "довелося переїхати" до СРСР. Джерело: cd.net

Полонені німці після війни виробляли "Москвич 400", який в 1946 році був скопійований з повністю застарілого на той момент Opel Kadett K38. Цікаво, що німці навіть намагалися модернізувати конструкцію на сучасний лад, але робити це їм забороняли.

Дизайн "Москвич 408" – це пародія. Джерело: all-auto.org

Opel Kadett А – ще одна жертва "Москвича". Джерело: wikimedia.org

Цікаво, що любов "Москвича" до Opel в радянській історії повториться знову. Наприклад, доволі масовий "Москвич 408" практично повністю повторював Opel Kadett А. Звісно, завжди йшлося тільки про зовнішність – на дорозі машини СРСР вели себе набагато гірше в порівнянні з оригіналами і відрізнялися низькою надійністю.

ЗАЗ-965 скопіював дизайн Fiat 600. Джерело: cd.net

Fiat 600 – популярний італійський автомобіль. Джерело: classicretrocar.ru

Компактний ЗАЗ-965 скопіював дизайн Fiat 600, а ЗАЗ-966 майже в точності відтворив зовнішність NSU Prinz.

ЗАЗ-966 теж не був унікальною машиною. Джерело: auto.ironhorse.ru

Дизайн NSU Prinz скопіювали майже повністю. Джерело: amklassiek.nl

"Москвич 2141" був розроблений до 1986 року як спрощена пародія на Simca 1307. Щоправда, конструкція радянської машини виявилася набагато примітивнішою, а матеріали оздоблення в салоні дивували дешевизною та низькою якістю.

Москвич 2141 не демонстрував унікальних рішень. Джерело: cd.net

Simca 1307 – вдалий для свого часу європейський автомобіль. Джерело: honestjohn.co.uk

Для партійної верхівки "конструктори" приготували величезний ЗІС-110, який повністю копіював Packard 180. Американський автомобіль по розкоші міг зрівнятися з Rolls-Royce.

Радянський ЗІС-110 своєю появою зобов'язаний американцям. Джерело: wroom.ru

Packard 180 був неймовірно розкішним. Джерело: popmeh.ru

ГАЗ А виявився першим масовим серійним автомобілем СРСР. Дивно, що почати свій автопром вирішили все ж таки не з крадіжки – ГАЗ А в 1932 році був ліцензійною копією Ford Model A.

ГАЗ А – ліцензійна копія Ford. Джерело: wroom.ru