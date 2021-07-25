Клієнт Uber заплатив 455 доларів за поїздку довжиною 3 кілометри

Нещодавно британець із Лондона, відомий лише ініціалами A. G., заплатив за коротку поїздку на таксі величезні гроші. Виною тому не підвищений попит на таксі, погані погодні умови чи збій програми підрахунку, а неприпустима поведінка водія, повідомляє 24 Канал.

Як минула неймовірно дорога поїздка

За словами чоловіка, він їхав у таксі разом із двома своїми друзями, з якими йому було по дорозі. Він попросив у водія поїхати за певним маршрутом. Таксист відмовився це робити, почав сваритися із пасажирами і врешті-решт вигнав їх з автівки. Загалом вони проїхали 1,75 милі (2,8 кілометра).

Проте на цьому ця неприємна історія не закінчилася. Наступного дня A. G. отримав квитанцію від Uber на 332 фунти стерлінгів (455 доларів або майже 12 500 гривень). На той момент цю суму вже списали з його рахунку.

Виявилося, що водій не вимкнув лічильник, коли пасажири покинули його автомобіль. Натомість він залишив його увімкненим на 16 годин 27 хвилин.

Шокований чоловік одразу ж звернувся до служби підтримки компанії Uber. Але попри справедливу надію на відшкодування, йому там не допомогли. Він розмовляв з оператором протягом 1 години та 20 хвилин, але це не дало жодного результату.

Тоді A. G. написав листа виданню The Guardian, в якому розповів усе, що сталося від початку поїздки до розмови зі службою підтримки. Лише після того, як журналісти зв'язалися з Uber, компанія запропонувала чоловікові відшкодування.