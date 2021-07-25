За добу в Україні госпіталізовано понад 400 хворих з коронавірусом

Протягом минулої доби, 24 липня, в Україні було зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 19, медпрацівників – 2). 12 хворих померли, 159 - одужали, повідомляє УНИАН.

Про це йдеться у ранковому зведенні МОЗ. Повідомляється, що протягом доби госпіталізовані 422 особи. Проведено майже 40 тисяч тестів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 248 450 випадків коронавірусу, серед них 52 847 виявились летальними. Одужали 2 184 195 пацієнтів.