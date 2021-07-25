Як зміцнити імунітет - 6 порад доктора Комаровського
Євген Комаровський озвучив 6 простих порад, виконуючи які постійно, можна зміцнити імунну систему, повідомляє Сегодня.
Стреси, погане харчування, шкідливі звички, ігнорування гігієни – здавалося б речі очевидні і шкідливі. Але саме вони і послаблюють нашу імунну систему . Щоб імунітет не підкачав, досить дотримуватися простих правил, якими поділився популярний дитячий лікар Євген Комаровський.
Які ж 6 правил для міцного імунітету?
Ці правила нам всім добре відомі, залишилося тільки їх дотримуватися, а саме:
- бути фізично активним і займатися спортом,
- досить спати і висипатися,
- пити багато води, тобто дотримуватися водного балансу,
- відмовитися від алкоголю,
- не забувати мити руки частіше,
- харчуватися раціонально.
Як бачите, цілком звичайні речі допоможуть зробити вашу імунну систему більш витривалою.