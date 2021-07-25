Як зміцнити імунітет - 6 порад доктора Комаровського

Як зміцнити імунітет - 6 порад доктора Комаровського

Євген Комаровський озвучив 6 простих порад, виконуючи які постійно, можна зміцнити імунну систему, повідомляє Сегодня.

Стреси, погане харчування, шкідливі звички, ігнорування гігієни – здавалося б речі очевидні і шкідливі. Але саме вони і послаблюють нашу імунну систему . Щоб імунітет не підкачав, досить дотримуватися простих правил, якими поділився популярний дитячий лікар Євген Комаровський.

Які ж 6 правил для міцного імунітету?

Ці правила нам всім добре відомі, залишилося тільки їх дотримуватися, а саме:

  1. бути фізично активним і займатися спортом,
  2. досить спати і висипатися,
  3. пити багато води, тобто дотримуватися водного балансу,
  4. відмовитися від алкоголю,
  5. не забувати мити руки частіше,
  6. харчуватися раціонально.

Як бачите, цілком звичайні речі допоможуть зробити вашу імунну систему більш витривалою.

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