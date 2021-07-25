У Нікарагуа затримали сім кандидатів у президенти

У Нікарагуа силовики затримали опозиційного політика Ноеля Хосе Відаурре, який планував взяти участь у виборах президента. Його звинувачують у державній зраді, повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що поліція почала розслідування відносно Ноеля Хосе Відаурре і політолога Хаїме Хосе Арельяно у зв'язку з вчиненням "дій, які ставлять під загрозу незалежність, суверенітет, самовизначення Нікарагуа, а також підбурюванням до іноземного втручання у внутрішні справи, зверненням за військовою інтервенцією, отриманням фінансування від іноземних держав для проведення терористичних актів і дестабілізації ситуації ... Обидва знаходяться під вартою у себе вдома ".

Відаурре планував брати участь у виборах від опозиційної партії Альянс громадян за свободу.

З урахуванням Відаурре в Нікарагуа були затримані вже сім кандидатів в президенти, в тому числі дочка колишнього президента країни Крістіана Чаморро, яка, згідно з результатами опитувань, вважається фаворитом передвиборної гонки. Голосування відбудеться 7 листопада.

Відзначимо, що нинішній президент Нікарагуа Даніель Ортега планує балотуватися на президентських виборах четвертий раз поспіль. Він буде кандидатом від правлячого Сандиністського фронту національного визволення.

Репресії в країні почалися 2 червня. Політичні суперники Ортеги зіткнулися з серією обшуків і нічних арештів за звинуваченням в "загрозу суверенітету" Нікарагуа.