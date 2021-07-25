У Львівській області підтвердили 3 випадки захворювання штамом "дельта"

У Львівській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом "дельта", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як інформують у департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА, хворі під час інкубаційного періоду перебували в Великій Британії (2 людини) і Росії (1 людина). Всі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою" , - зазначено в повідомленні Львівської ОДА.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Ореста Чемериса, на дослідження в Центр громадського здоров'я в місто Київ направили шість тестів ПЛР з підозрою на наявність штаму "дельта". У трьох з них підтвердили наявність штаму.

Як зазначала раніше Наталка Іванченко, виконувачка обов'язків генерального директора Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу ковіду, викликаного штамом "дельта".