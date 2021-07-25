В Україні за добу вакциновано понад 71 тис. осіб - МОЗ

В Україні за минулу добу, 24 липня, вакциновано 71 571 людину.

"71 571 людину вакциновано проти COVID-19 за добу 24 липня 2021 року. Одну дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані - 21 150 людей" , - зазначається в повідомленні МОЗ України

Протягом доби в Україні працювали 272 мобільні бригади, 741 пункт вакцинації і 501 центр вакцинації.

З початку кампанії щеплено 3 060 561 людину, з них отримали одну дозу 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 1 702 884 людини. Всього проведено 4 763 443 щеплення.