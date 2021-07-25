У Бразилії десятки тисяч вийшли на акції за відставку Болсонару

У Бразилії десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки президента Жаіра Болсонару і гаслами проти його політики по боротьбі з коронавірусів, повідомляє DW.

Акції були анонсовані в 400 містах по всій країні. Протести, організовані прихильниками лівого політичного курсу, профспілками і громадськими об'єднаннями, проходять вже четверті вихідні підряд.

У другому за величиною місті країни - Ріо-де-Жанейро - тисячі демонстрантів приєдналися до мітингу в червоному одязі і захисних масках. Вони тримали плакати і транспаранти з написами: "Геть корумпованого злочинця", "Імпічмент - зараз", "Ми хочемо щеплень, він хоче хабарів". Акції пройшли, зокрема, також в Ресіфі і Салвадоре.

Протестуючі скаржилися на пізніше початок кампанії вакцинації, високий рівень безробіття і відсутність підтримки малозабезпечених груп населення, економічно постраждалих від пандемії.