У серпні нас чекає "каскад" магнітних бур: небезпечніші дати

У серпні 2021 нас чекає цілий "каскад" магнітних бур, які почнуться вже з перших чисел місяця, а одне з найсильніших "збурень" відбудеться в середині серпня, повідомляє РБК-Україна.

Що таке магнітні бурі, як вони на нас впливають, і що робити, щоб уберегтися в небезпечні дати – читайте далі.

Дати геомагнітних бур

Останній літній місяць відзначиться сильною сонячною активністю.

2-3 серпня прогнозуються незначні магнітні коливання, які можуть викликати занепокоєння у людей з серцево-судинними хворобами. Але в цілому на здоров'я більшості вони не вплинуть.

10 серпня будуть сильніші обурення "сонячного вітру", які досягнуть середніх показників. Вплив магнітної бурі буде відчутно.

13-14 серпня магнітні коливання будуть вщухати, тому самопочуття має налагодитися.

16-20 серпня експерти прогнозують сильну магнітну бурю. На здоров'я ці коливання можуть позначитися у вигляді сильних головних болів, стрибків тиску, ломоти в суглобах, емоційних перепадів і так далі.

29 серпня очікується магнітна буря середньої сили. В цей час краще уникати фізичних і емоційних навантажень.

Як магнітна буря може вплинути на здоров'я

Симптоми впливу магнітної бурі найчастіше відчувають люди з метеочутливістю. У періоди магнітних бур можуть виникати підвищена стомлюваність, тривожність, апатичність, сонливість.

Якщо ви страждаєте від хронічних захворювань, особливо серцево-судинних, ви також можете відчути вплив магнітних коливань. Це можуть бути стрибки артеріального тиску, порушення ритму та інші проблеми.

У періоди сильних магнітних бур, кажуть лікарі, голова може розболітися навіть у людей, які вважають себе здоровими.

Як захиститися від впливу геомагнітних бур

Лікарі розробили ряд правил, які допоможуть захиститися в період магнітних бур:

утримайтеся від алкогольних напоїв,

уникайте важкої їжі - фастфуду, жирної, солоної, гострої їжі і так далі,

менше пийте кави, чаю, інших підбадьорливих напоїв,

вживайте більше рідини - води, трав'яних чаїв, легких компотів,

частіше провітрюйте приміщення і більше перебуваєте на свіжому повітрі (але не на сонці і спеці), гуляйте вранці і ввечері,

відмовтеся від сильних фізичних навантажень, не перепрацьовуйте,

уникайте стресів і вирішення складних і важливих питань в ці дні,

якщо ви маєте хронічні хвороби, тримайте потрібні ліки поруч, стежте за тиском і серцевим ритмом.



Що таке магнітна буря

Магнітна (геомагнітна) буря - це серйозне порушення магнітосфери Землі, що виникає, коли відбувається дуже ефективний обмін енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Такі бурі є результатом змін сонячного вітру, що викликають серйозні зміни струмів, плазми і полів в магнітосфері Землі.

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Автор: Світлана Мащенко