Виявлено місце на Землі, де немає жодного мікроба

Вчені вперше виявили місце на Землі, де немає жодного живого організму, включаючи найпростіші клітини мікробів. Це призвело до висновку, що процес пошуку живих матерій на Марсі, який цілком поглинув наукову спільноту, не приведе до позитивного результату, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіли в статті Journal of Geophysical Research: Biogeosciences﻿. Єдиним відомим "мертвим" місцем на планеті названий льодовик Шеклтона, який знаходиться в Антарктиді.

Експерти підкреслили, що вся територія Землі всіяна клітинами, амебами, мікробами та бактеріями. І тільки цей сніжний шельф сконцентрував в собі такі феноменальні умови холоду, сухості та солоності, що виключив можливість виживання навіть тим організмам, які здатні пристосуватися в будь-яких температурах і фізичних станах.

"Беручи до уваги, що ґрунту на Марсі значно старше, знаходяться в аналогічних або навіть більш суворих умовах і містять ще більш високі концентрації тих же солей... наші результати свідчать, що пошук активного життя в поверхневих ґрунтах на Марсі навряд чи увінчається успіхом" , – вказують в науковій статті.

Втім, це дослідження не визнає Джефф Боуман з Інституту океанографії Скріппса﻿, який не брав участі в експедиції в Антарктиду. Вчений стверджує, що на Землі немає місць, де не мешкають найпростіші організми, а результати, отримані після досліджень льодовика, отримані з серйозними погрішностями.

Льодовик Шеклтона – найбільший льодовик в західній частині материка Антарктида. Його довжина становить 96 км, а ширина – до 16 км. Був відкритий під час американської експедиції в Антарктиду в 1939-1941 рр. Був названий на честь лідера походу Ернеста Шеклтона.