У Полтавській області сталась ДТП з вантажівкою: є загиблі

У Полтавській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою. В результаті ДТП загинули чотири людини, повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 "Кролевець - Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири особи.

Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Фото: ДСНС

Автор: Анастасія Рокитна