Бельгію знову накрила негода з повенями

На півдні Бельгії негода знову вразила райони, що понад тиждень тому потерпіли від потужної повені. Потужні зливи знову спричинили повені у понад десяти населених пунктах на березі річки Маас, повідомляє DW.

У місті Дінан у провінції Намюр, в 90 кілометрах на південний схід від Брюсселя, змиті потоками води автомобілі заблокували залізничний переїзд.

У місті Намюр цієї ж провінції через негоду евакуйовані мешканці кількох будинків. У соцмережах поширювались відео, на яких потужні потоки води змивали машини, вивертали брукове каміння, тягнули за собою асфальтові плити. У провінції Валлонський Брабант були зафіксовані зсуви.

Станом на ранок 25 липня про жертв і постраждалих інформація відсутня. Речник бельгійського національного кризового центру повідомив, що циклон минув провінцію Намюр і ситуація в регіоні стабілізувалась. Він додав, що наслідки цього циклону "не порівняти з тими, що спричинила негода 14 і 15 липня".