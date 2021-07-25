Світоліна з перемоги стартувала на Олімпіаді в Токіо

У неділю, 25 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала на олімпійському тенісному турнірі Токіо-2020, повідомляє Дзеркало тижня.

Найраща українська тенісистка здобула перемогу в трьох партіях над Лаурою Зігемунд з Німеччини (6:3, 5:7, 6:4).

Відзначимо, що сьогодні перша ракетка світу Ешлі Барті в першому колі Олімпіади програла іспанці Сарі Соррібес-Тормо - 4:6, 3:6.

У парному розряді українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок виграли свій перший матч, перемігши пару Саня Мірза/Анкіта Райна з Індії.