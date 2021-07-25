Вертоліт NASA здійснив політ над Марсом на рекордній висоті

Вертоліт NASA здійснив політ над Марсом на рекордній висоті

Вертоліт Ingenuity американської космічної агенції NASA поставив новий рекорд. У цей раз він здійснив політ над Марсом на рекордній висоті — понад 12 метрів, або 40 футів, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляється на сторінці NASA в Twitter﻿.

Зазначається, що це був найскладніший політ з десятьма пунктами на маршруті.

Вертоліт зміг зробити численні фотографії місцевості в районі, який називається “Підняті хребти” і відомий своїм кам'янистим рельєфом всередині кратера Езеро.

Повідомлення про новий рекорд вертоліта від NASA / фото - twitter.com/NASAJPL
Повідомлення про новий рекорд вертоліта від NASA / фото - twitter.com/NASAJPL

Як повідомлялось, марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхні Марсу 18 лютого. З того часу вертоліт здійснив 10 польотів.

Також раніше вже стало відомо, що вертоліт Ingenuity здійснив найдовший політ над Марсом. Дрон зміг протриматися над поверхнею планети 166 секунди.

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