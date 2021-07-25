Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову разом

Після того, як в мережі з'явилися чутки про те, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відновили свій роман, через майже 20 років, ця новина приголомшила фанатів. А днями знаменитості офіційно підтвердили чутки про свої стосунки, повідомляє Обозреватель.

Сайт вирішив згадати, як зароджувалися стосунки Лопес і Аффлека ще на початку 2000-х років, показавши архівні фото і відео.

Аффлек і Лопес познайомилися на зйомках фільму фільм "Джил'ї" (2001 року), де пара зіграла коханих. Тоді акторка була одружена з Крісом Джадд, але незабаром подала на розлучення і закрутила роман з Беном.

Того ж року Лопес випустила кліп пісню "Jenny From the Block", присвячену Аффлеку. Вона розповідала про своє зіркове життя, а відеоробота ілюструвала те, як за коханою парою переслідують папараці.

2002 року Лопес оголосила про заручини з Аффлеком. У той же період закохані знялися знову разом у фільмі "Дівчина з Джерсі".

Пара також з'явилася разом у фільмі "Дівчина з Джерсі"

Аффлек і Лопес часто з'являлися разом на світських заходах і червоних доріжках. Пара готувалася до весілля, яке мало відбудуться 14 вересня 2003 року, однак урочистість не відбулася. За день до одруження Аффлек скасував весілля. Причину пара так і не називала, але зарубіжні ЗМІ припускали, що в той період Бен став незатишно почуватися в тіні Лопес або ж актор просто не зміг змиритися з тим, що до їх пари прикуті погляди мільйонів шанувальників.

2003 року пара скасувала весілля за день до урочистості

Незважаючи на розлучення, Лопес і Аффлек підтримували дружні стосунки між собою. Пару часто бачили разом, але відновлювати стосунки вони не планували.

А нещодавно Дженніфер Лопес і актора Бена Аффлека зняли на камеру під час їхнього поцілунку після чуток про відновлення їхнього роману. Зіркова пара тоді відпочивала в Малібу (Каліфорнія).

Пізніше стало відомо, що Лопес і Аффлек стали жити разом. Пара орендувала розкішний котедж в Майамі за 18 млн доларів.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес відновили стосунки через 20 років. Джерело: Legion-Media

Крім того, Лопес також висловилася про возз'єднання з Аффлеком і зізналася, що ніколи не була такою щасливою, як зараз у стосунках з актором.