Помер зірка фільмів "Гладіатор" і "Хоробре серце"
Зірка фільмів "Гладіатор" і "Хоробре серце" Майк Мітчелл помер 23 липня у віці 65 років. Причиною смерті актора став серцевий напад. Він пішов з життя під час відпочинку в Туреччині, повідомляє 24 Канал.
Про смерть актора повідомив його представник. Мітчелл відпочивав на своєму човні в Туреччині, де й трапився трагічний випадок.
"Було дуже важко повірити в це. Раптова смерть міжнародного актора, чесної людини, справжнього друга, глибоко засмутила нас", – сказав менеджер Мітчелла.
Відомо, що чоловік з 2006 року страждав на періодичні серцеві напади. Вони мучили його 15 років і стали причиною смерті.
Наразі невідомо, де й коли відбудеться прощання з актором.
Що відомо про Майка Мітчелла
До початку акторської кар'єри Мітчелл займався реслінгом. У 1994 році його називали найсильнішою людиною Великої Британії. У 2010 році Майк отримав премію "Жива легенда" за заслуги в цьому виді спорту.
За час роботи в кіноіндустрії актор встиг попрацювати з багатьма відомими колегами. Одним із найпопулярніших фільмів, у якому його можна було побачити, стала стрічка "Гладіатор".
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