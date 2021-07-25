Запорожець переміг Tesla в незвичайному змаганні

У Білорусі влаштували цікавий батл між ЗАЗ-968М і Tesla Model S. А саме, автофанати вирішили з'ясувати, у якого з цих автомобілів більше передній багажник, повідомляє АвтоПортал.

Як відомо, двигун у Запорожця встановлений ззаду, а спереду, під капотом, знаходиться вантажний відсік. Таку ж особливість має і Тесла, але з іншої причини - оскільки вона електромобіль, то її ключові агрегати змонтовані в підлозі і на осях, а на звичному місці розташування двигуна є великий відсік для поклажі (втім, цим можуть похвалитися не всі «електрички» - у деяких все ж і під капотом «розкидані» компоненти електроприводу).

Загалом, як видно, у ЗАЗ і Тесла є як мінімум одна спільна риса. Але хто ж за цим показником крутіше? Як виявилося, Запорожець! Щоб встановити обсяг багажника у одного і іншого автомобіля, ентузіасти вирішили «затарить» вантажні відсіки кожного з них упаковками з консервами і підрахувати помістилося кількість останніх. В кінцевому рахунку, в ЗАЗ-968 влізло 36 таких упаковок, а в Tesla Model S - лише 31. У кожній упаковці, до слова, було по 10 банок консервів.

Як повідомляє білоруське видання auto.onliner.by , незвичайне змагання пройшло в рамках ретрораллі «Золота миля 2021».

До слова, за паспортом обсяг багажника ЗАЗ-968 становить 135 л, а Tesla Model S - 150 л (мова, звичайно ж, йде саме про переднiї відсік).