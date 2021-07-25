Українські богатирі потягнули самоскид масою 293 тонни (відео)

Книга Рекордів України поповнилася ще одним видатним досягненням - вісім українських богатирів зрушили з місця навантажений кар'єрний самоскид Caterpillar 789C, повідомляє Автоцентр.

23 липня було встановлено новий рекорд України в категорії «Спорт, спец. підготовка »- групова тяга в упряжці за собою самоскида Caterpillar (трек-пул), сумарною масою 293 000 кг на максимальну відстань за мінімальний час.

Рекорд був зафіксований на території Північного гірничо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК) в Кривому Розі. Команда з восьми українських спортсменів (Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Сергій Пономарьов, Віталій Герасимов, Віталій Сірманов, Денис Дубровський, Віталій Бондаренко та Богдан Ксенчук) протягнули самоскид Caterpillar 789C загальною вагою 293 т (150 т + 143 т) на дистанції 44 см менше ніж за хвилину - 53,78 с.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав найсильніша людина планети Василь Вірастюк, додавши: «За відчуттями це було дуже важко, і я хоч не тягнув, але голос зірвав (по-моєму)».

Дипломом Книга Рекордів України був нагороджений організатор рекорду - ТОВ «Цепелін Україна».

Відзначимо, що кар'єрний самоскид Caterpillar 789C має вантажопідйомність до 177 т. Махіна вражає своїми розмірами: має довжину 12 177 мм, ширину 6926 мм і висоту 6150 мм. Тут встановлено кузов об'ємом ні багато ні мало 106 кубометрів. Самоскид оснащується 16-циліндровим 69-літровим турбодизелем Сat 3516B EQI потужність 1900 к.с. і 6-ступінчастою коробкою передач. Максимальна швидкість гіганта досягає 52,6 км/год.