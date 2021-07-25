У Греції розігнали протест проти вакцинації

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати людей, які зібралися в суботу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації від COVID-19, повідомляє Европейская правда.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters﻿.

Понад 4000 людей вийшли на мітинг перед будівлею парламенту Греції. Акція відбулась втретє за цей місяць - люди виступили проти обов'язкових щеплень для окремих працівників, зокрема медичних.

У поліції повідомили, що деякі протестувальники кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю, в результаті чого поліція застосувала сльозогінний газ.

Нещодавні опитування показали, що більшість греків готові отримати щеплення проти коронавірусу. Близько 45% населення з 11 мільйонів повністю вакциновані.

Греція вирішила запровадити обов’язкову вакцинацію медичного персоналу та персоналу будинків престарілих, оскільки число випадків суттєво зросло.

Влада закликала шкільних вчителів зробити щеплення до початку навчального року у вересні.

У суботу в Греції було зареєстровано близько 2500 нових випадків, в результаті чого загальне число інфікованих досягло 474 366 осіб.

На тлі поширення більш заразного варіанту коронавірусу, уряд Греції пропонує грошові бонуси лікарям та фармацевтам, які проводять щеплення проти Covid-19, намагаючись пришвидшити загальнонаціональну програму щеплення.