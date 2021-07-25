Відомий український актор влаштував скандал посеред вулиці

Відомий український актор Андрій Федінчік влаштував скандал посеред вулиці в Києві і накинувся на водія. Артист агресивно відреагував на зауваження під час їзди на самокаті, повідомляє Обозреватель.

Відзначається, що Федінчік їхав на електросамокаті зигзагами. Незадоволені водії вирішили зробити зауваження артисту і почали у відповідь сигналити йому.

Андрій Федінчік влаштував скандал посеред вулиці в Києві і накинувся на водія. Джерело: скріншот з відео

Судячи з відео, опублікованому в Telegram-каналі﻿ "Київ Оперативний" своє невдоволення Андрій висловив у вигляді агресії – він підбіг до однієї з машин і почав водія витягувати через вікно. Чоловік на реакцію артиста бризнув йому балончиком в обличчя.

Потерпілі зізнавалися, що актор поводився неадекватно – щоб заспокоїти, його притиснули до асфальту, але він вирвався і почав битися головою.

Коротко про знаменитість:

Андрій Федінчік – український актор театру, кіно і дубляжу. Заслужений артист України (2021). Працював в Київському академічному Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках, Муніципальному театрі "Київ". Знімався в телесеріалах і фільмах. Перші роботи – телесеріали "Мухтар", "Міський романс".

– український актор театру, кіно і дубляжу. Заслужений артист України (2021). Працював в Київському академічному Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках, Муніципальному театрі "Київ". Знімався в телесеріалах і фільмах. Перші роботи – телесеріали "Мухтар", "Міський романс". Федінчік одружений на акторці Наталці Денисенко. Восени 2017 у пари народився син, якого назвали Андрієм.