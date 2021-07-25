В Одеській області продуктовий магазин закидали "коктейлями Молотова"

Продуктовий магазин намагалися спалити вчора вночі на вулиці 25-го Серпня в Болграді Одеської області, повідомляє Думська.

Так, зловмисники закидали скляними пляшками із запальною сумішшю стіну приватного магазину "Продукти" і ворота прилеглого будинку, де проживає власниця торгової точки.

Загоряння на площі 2 квадратних метра загасили місцеві жителі, не чекаючи пожежників.

Прибулі на місце поліцейські виявили на місці пластикову пляшку з горючою сумішшю. З місця події вилучено записи з камери відеоспостереження. Справа внесено до реєстру за статтею 194 ч.2 - Умисне знищення або пошкодження майна.