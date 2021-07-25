Казахстан може допомогти Таджикистану в ситуації на кордоні з Афганістаном

Глави оборонних відомств Казахстану Нурлан Єрмекбаєв і Таджикистану Шералі Мірзо обговорили в телефонній розмові питання надання Казахстаном допомоги Таджикистану для протистояння наявним ризикам і викликам, які існують на таджицько-афганському кордоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час телефонної розмови міністр оборони Республіки Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Єрмекбаєв і міністр оборони Республіки Таджикистан генерал-полковник Шералі Мірзо обговорили ситуацію в районі таджицько-афганського кордону та питання надання Казахстаном допомоги Таджикистану для протистояння наявним ризикам і викликам" , - повідомила пресслужба Міноборони Казахстану в неділю.

Ситуація на кордоні між Таджикистаном і Афганістаном загострилася після виведення американських військ з останнього. У Душанбе раніше попросили допомоги у ОДКБ. Тим часом, рух "Талібан" заявляло про контроль 80% кордону з Таджикистаном.