Знаки Зодіаку серед чоловіків, які зраджують дружинам

Астрологи назвали шість знаків Зодіаку серед чоловіків, які часто зраджують своїм дружинам, повідомляє УНИАН.

Риби

Чоловіки-Риби зраджують на рівні фантазій. Вони люблять великий улов, флірт, романтику, але далі розмов у них зазвичай справа не заходить. Тому пониклі Риби таки повертаються до своїх дружин, але це зовсім не означає, що під час сексу вони представляють тільки їх.

Водолій

Водолії обожнюють відкритих і товариських дівчат. Тому у великій компанії вони звернуть увагу на ту, яка буде безпосередньою. Якщо ж ця дівчина відповість йому взаємністю, то зради не уникнути.

Козоріг

Козероги заводять відносини "на стороні" тільки якщо мають сильні почуття до коханки. Випадковий зв'язок - це не їхній стиль. При цьому найчастіше вони знаходяться в тривалих відносинах з двома жінками одразу, бо вміють співіснувати з ними. Жодна з дівчат не залишиться скривдженою.

Стрілець

Це одні з найбільш невірних чоловіків. Це мисливці, яким кожен день потрібна нова здобич. Заради своєї мети вони готові на все. Але ввечері вони таки повернуться до своєї дружини, тому що там зручно і комфортно.

Скорпіон

Скорпіони мають дуже високе лібідо, тому для них дуже важливо відчувати себе бажаними. Якщо ж дівчина погодиться на секс з ними, то одразу після цього процесу він зникне і забуде про неї. Ось такі от Скорпіони. Але якщо в їхніх стосунках з партнером все добре, то про зраду вони навіть не подумають.

Терези

Терези - це любителі швидкоплинних романів. Вони не можуть встояти перед красивою жінкою. При цьому від дружин вони йдуть досить рідко, бо ті найчастіше готові терпіти таку їх велелюбну поведінку.