Український онлайн-бізнес збільшив доходи в 1,5 рази

Розвиток світової e-commerce позитивно відбилося на доходах українських продавців, повідомляє UBR.

За два роки - з першого кварталу 2019 го по перший квартал 2021-го - українські онлайн-продавці, які заробляють на міжнародних торгових майданчиках, збільшили свій середній дохід майже в 1,5 рази, або на 49%. Кількість "селлером" зросла на 14%, а загальні зарахування в Україні - на 69%. Про це свідчать дані платіжної платформи Payoneer.

Примітно, що третина від загальних грошових надходжень концентрується в столиці. Загалом більше половини всіх зарахувань українським продавцям, або 53%, надходять в п'ять великих міст: в Одесу - 7% грошей, по 6% - в Дніпро і Харків, і тільки 3% - до Львова.

За два роки середній заробіток найбільше виріс в таких обласних центрах:

Дніпро - на 72%;

Київ - на 70%;

Львів - на 56%;

Одеса - на 46%;

Харків - на 5%.

При цьому за січень-березень 2021 року найвищий середній дохід отримали онлайн-продавці з Одеси.

"Серед українців, які заробляють на міжнародних ринках, в 1 кварталі 2021 роки онлайн-продавці отримали найбільший середній дохід - $ 10 405. Якщо ще 20 років тому для невеликих локальних виробників експорт був скоріше випробуванням, то тепер завдяки онлайн-торгівлі для них відкритий весь світ ", - говорить генеральний менеджер Payoneer в Україні Ігор Ковальов.

Успішні онлайн-продажу забезпечують Україні валютну виручку, нові робочі місця і поліпшення загального іміджу.

Нагадаємо, що в Україні збільшилася кількість регулярних онлайн-покупців. В інтернеті українці в основному замовляють електроніку, одяг і дитячі товари.