В одній з областей рівень госпіталізації через COVID-19 досяг 80%

В Україні оновили інформацію про ситуацію з коронавірусом в регіонах. У Херсонській області рівень госпіталізації через COVID досяг 80%, повідомляє РБК-Украина.

Про це свідчать дані карти МОЗ.

В Херсонській області два дні поспіль перевищує рівень госпіталізацій. Минулого разу було 69,8%, а цього разу - 80%.

У Луганській області, в якій вчора так перевищувало норму госпіталізацій, ситуація покращилась і сьогодні вже 41,8%.

Автор: Анастасія Рокитна