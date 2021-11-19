Астрологи назвали знаки Зодіаку, які в гніві здатні навіть вбити

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку, які не вміють контролювати себе в стані гніву. Тому найчастіше їх агресивна поведінка призводить до жахливих наслідків, повідомляє УНИАН.

Овен

Насправді це дуже доброзичливі люди, які завжди готові прийти на допомогу. Але між вами може стати одна безглузда фраза, яка здатна вивести Овна з себе. І тоді помилування не чекайте. У стані агресії вони можуть навіть вбити. Найчастіше близькі люди від них йдуть, бо бояться за своє життя.

Скорпіон

Скорпіони схожі на оголений нерв, який може вибухнути від будь-якої дрібниці. Вони довго виношують план помсти, що для оточуючих може мати жахливі наслідки. Більш того, вони дуже злопам'ятні і готові на будь-яку підлість, навіть якщо ви випадково зачепили їх почуття.

Рак

Раки довго збирають в собі образи. Їм складно відпускати минуле і жити щасливо. Найгірше у відносинах з ними те, що ви в будь-який момент можете потрапити йому під гарячу руку. І тоді він спустить на вас всіх собак. Остерігайтеся такої поведінки Раків!