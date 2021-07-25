США виділяють Україні $750 млн на рік - Кент

Влада США виділяють на підтримку України близько 750 млн доларів на рік. При цьому Київ підтримують представники обох провідних партій – і демократи, і республіканці, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Джордж Кент.

"Я думаю, що у нас (у США – ред.) дуже надійний фундамент підтримки. Щорічно наш Конгрес виділяє кошти для підтримки України в різних галузях – аж до 750 мільйонів (доларів США – ред.) на рік. Мабуть, є чотири, максимум п’ять, інших країн, які отримують таку підтримку від нас щорічно. І це не залежить від того, хто сидить у Білому домі. І демократи, і республіканці разом підтримують Україну. І я думаю, що це не залежить від адміністрації, урядовців, які працюють з Україною" , – сказав він.