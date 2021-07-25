Макрон не проти акцій антівакцинаторів, хоч і не згоден з ними

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французи мають повне право протестувати проти його планів з розширення застосування "санітарних пропусків", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кожна людина має право в спокійній обстановці висловлювати свою думку, поважаючи при цьому протилежну сторону" , - наводить слова президента газета "Фігаро".

"Однак немає такої свободи, при якій ви нікому нічого не винні" , - додав глава держави, говорячи про французів, незадоволених його планами заборонити відвідування кафе, ресторанів людей без "санітарних пропусків".

Також, за його словами, без цього документа не пускатимуть в потяги, літаки. У пропусках повинна міститися яка-небудь інформація про вакцинації, або - про недавнє негативному тесті на коронавірус.

Макрон висловив задоволення прискоренням темпів вакцинації від COVID-19 французів і закликав співгромадян швидше зробити щеплення, "оскільки у нас ще залишаються дози".

Днем раніше в багатьох містах Франції відбулися акції протесту проти планів уряду щодо "санітарних перепусток", а також проти планів щодо обов'язкової вакцинації медиків. За інформацією МВС Франції, в демонстраціях взяли участь понад 160 тис. людей.

Пропозиції уряду щодо "санітарних перепусток" нині розглядає французький парламент.