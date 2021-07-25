Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує Козерогам вдалий тиждень. Рибам треба почати активну роботу над собою, повідомляє 24 Канал.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Овна

Астрологи радять Овнам бути відкритими до змін, особливо у вівтрок та четвер. Не треба їх боятися, адже вони безумовно підуть вам на користь. Ближче до ко кінця тижня ви отримаєте те, на що так довго чекали.

Перша половина тижня – час для рішучих дій, тому не зволікайте. Ваша працьовитість та надмірна відповідальність принесуть свої плоди вже до кінця року. Якщо ви досягнете своєї цілі, то ваше життя зміниться кардинальним чином.

На вихідних вас можуть турбувати фінансові питання. Вам доведеться витратити чимало коштів на подарунки рідним та на інші невідкладні речі. Не позичайте ні в кого грошей, краще спробуйте трішки зекономити. У неділю на вас чекає чудовий день в колі близьких друзів.

Сприятливий день: 28 липня Несприятливий день: 26 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Тельця

Цього тижня Тельцям треба визначитися з власними бажаннями та правильно сформувати свої цілі. Намагайтеся не дратуватися через дрібниці та не робіть трагедії з побутових проблем. Пам'ятайте, що всі негаразди рано чи пізно минають, тому не варто себе в чомусь картати.

Будьте обережними у розмові з людьми. Ви дуже довірливі, однак не всім лядям, яких ви знаєте кілька тижнів можна вірити та вважати близькими. Будьте з ними обережні під час розмови, щоб не сказати нічого зайвого.

На вихідних складіть план на серпень. Не лінуйтеся виділити на це час – чіткий план дозволить вам здійснити всі цілі, яких ви хочете досягнути.

Сприятливий день: 31 липня Несприятливий день: 28 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків буде сприятливим для сімейного спілкування та шопінгу. Ви будете досить активними, працьовитими та натхненними. Втім намагайтеся уникати необдуманих рішень.

Вівторок – вдалий день для домашніх справ, однак будьте обережними у фінансових питаннях. У п'ятницю буде сприятлива атмосфера для духовного вдосконалення. Також цей день підходить для реалізації найамбітніших ідей.

У неділю постарайтеся більше часу провести вдома, зокрема, зверніть увагу на своє здоров'я. Може проявитися схильність до захворювання дихальної системи, загострення хронічних процесів.

Сприятливий день: 29 липня Несприятливий день: 27 липня

Рак (22 червня – 22 липня)

ГГороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Рака

Новий тиждень може принести Ракам професійні досягнення та успіхи. Зараз вдалий час для того, щоб зосередитися на питаннях, які пов'язані з кар'єрою. Для безробітних представників знаку чекає вдалий період, щоб влаштуватися на роботу.

Ваші доходи найбільше залежать від вашої активності в додатку своїх талантів. Робота буде вдалою з технікою, транспортом, ремонтом. Впродовж тижня займайтеся своїми звичними справами, від яких отримуєте задоволення.

Ваше фізичне самопочуття буде сильно залежати від психологічного настрою. Дуже важливо більше посміхатися та радіти дрібницям. Також варто більше уваги приділяти своїй зовнішності.

Сприятливий день: 1 серпня Несприятливий день: 31 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Лева

На Левів цього тижня чекають приємні та позитивні події. Перед вами відкриються нові можливості, які вас окрилять та подарують нові можливості. Сядьте за робочий стіл і ретельно продумайте чіткий план того, чого б ви хотіли досягнути.

Самотнім знакам неабияк захочеться міцних та серйозних стосунків, однак для того, аби знайти свою другу половинку, вам варто почати з себе. Пам'ятайте про самоконтроль та саморозвиток. Приділяйте свій вільний час навчанню: читайте цікаві книжки, наукові матеріали, будьте в центрі подій та зосередьтесь на одній темі, в якій ви будете досконало розбиратися.

Кінець тижня дуже сприятливий для відпочинку. У п'ятницю сміливо вирушайте на шопінг або ж спробуйте поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом.

Сприятливий день: 30 липня Несприятливий день: 28 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Діви

Новий тиждень для Дів буде досить сприятливим. Усі ваші хороші вчинки повернуться до вас сторицею. Слідкуйте за своїм характером та емоціями. Вам щаститиме увесь тиждень, тож насолоджуйтеся своїм успіхом.

Зірки радять вам цього тижня довіряти своїй інтуїції на всі 100%. Не варто відкладати справи на потім, інакше їх може накопичитися така велика кількість, що ви не зможете виконати все й одразу.

Поза робочими та буденними справами – не забувайте спілкуватися з родиною. Цей тиждень – вдалий час, щоб вирішити болючі питання та пробачити тих, з ким ви перебуваєте у сварці.

Сприятливий день: 26 липня Несприятливий день: 31 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Терезів

Тиждень для Терезів буде насичений важливими подіями. У вас будуть невідкладні справи пов'язані з фінансами, технологіями та документами. Середина тижня віщує самотнім парам зустріти людину, з якою вас будуть пов'язувати теплі стосунки впродовж довгого часу.

Не виключено, що на вас чекатимуть сюрпризи: на роботі, вдома чи просто на вулиці. Ваш настрій буде щодня покращуватися, ймовірно, ви навіть захочете вийти зі своєї зони комфорту і таки запишитеся на плавання, йогу чи тренажерний зал.

Вашим стимулом до роботи стане чітке планування дня. Не ігноруйте тайм-менеджмент і ретельно складіть список справ один за одним.

Сприятливий день: 31 липня Несприятливий день: 30 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони будуть активно завершувати усі свої справи. Вам варто прислухатися до свого оточення і друзів. Не бійтеся почати контактувати з незнайомими і впливовими людьми. Ви здивуєтеся їхньою добротою, чуйністю та простотою.

В середині тижня контролюйте свої фінансові витрати. Не витрачайте усі кошти, адже вас чекають важливіші витрати. Увесь тиждень приділіть яскравим емоціям, які будете із задоволенням пригадувати впродовж довгого часу.

Не бійтеся демонструвати оточуючим свої вміння та знання, сміливо змінюйте зачіску чи стиль одягу. Наприкінці тижня ще не дуже розслабляйтеся, а за можливості шукайте нових партнерів та перспектив, які стануть в майбутньому вам у нагоді.

Сприятливий день: 26 липня Несприятливий день: 1 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Стрільця

Цього тижня Леви будуть собою дуже задоволені, адже докладуть максимум зусиль, аби змінитися і покращити своє життя. Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів та спокою – пустіть у хід свою харизму.

Постарайтеся бути чесним з собою та проаналізувати свої дії та думки. Вам варто утриматися від непомірних навантажень. Тиждень буде вдалим для планування відпустки, хоч і короткотривалої. Вам потрібно змінити оточення і зарядитися новою енергією. Запросіть до себе в гості подругу з якою ви втратили зв'язок.

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння впродовж тижня буде на вашому боці, втім в авантюри кидатися не варто.

Сприятливий день: 27 липня Несприятливий день: 30 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Козерога

Тиждень для Козерогів виявиться напрочуд вдалим. Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті – ваше нещодавнє знайомство переросте у велике та світле почуття любові. Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності та ніжності. Не залишайте його потреби без відповіді і ви зможете побудувати міцні та довготривалі стосунки.

На роботі справи також підуть вгору – ваші особисті проєкти дуже сподобаються керівництву. А отже не виключено, що на вас очікує несподіване грошове надходження.

Суботу проведіть наодинці зі своєю другою половинкою. Неділю проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе масу задоволень та допоможе упорядкувати свої думки.

Сприятливий день: 31 липня Несприятливий день: 29 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Водолія

Водоліям рекомендується увесь тиждень не бути лінивими, адже для вас несподівано відкриється перспектива у кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру.

На вихідних наполягайте на своєму, і вже згодом ваша життєва позиція приведе вас до бажаної мети. У неділю вас чекає успіх, тож будьте напоготові.

Сприятливий день: 26 липня Несприятливий день: 28 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для Риб

Для Риб настає чудовий період для активної роботи над собою. Вам вдасться впоратися з емоціями, які могли б зашкодити здійсненню планів наступного тижня. На роботі ви можете досягнути успіху коштом отриманих знань та власного досвіду.

Гороскоп обіцяє тиждень багатий на події різного плану. Якщо вам в голову прийдуть грандіозні ідеї, то поділіться ними з колегами і шефом. Від вашої ініціативності багато що залежатиме. Середина тижня обіцяє бути теплою, якщо ви організуєте її разом з коханою людиною.

Ближче до вихідних заплануйте план дій на суботу та неділю, щоб у вас в кінцевому результаті не було двох розбитих днів. З-поміж усіх завдань, відзначте задачі, які вам варто виконати в максимально короткі терміни.

Сприятливий день: 30 липня Несприятливий день: 1 серпня