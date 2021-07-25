BMW змушений зупиняти роботу заводів

Через нестачу напівпровідникових мікрочіпів автовиробник BMW припиняє роботу заводу в Регенсбурзі. Раніше з цих же причин чотири дні не працював завод в Лейпцігу, повідомляє DW.

Ще один завод німецького автовиробника BMW змушений призупинити свою роботу. Наступного тижня завод компанії в місті Регенсбург тимчасово не працює через брак напівпровідникових мікрочіпів, повідомила прес-секретар BMW галузевому виданню Automobilwoche 23 липня.

Протягом усього тижня робота заводу буде повністю зупинена. Після цього на заводі BMW в Регенсбурзі почнеться літня пауза в роботі, яка триватиме ще один тиждень.

Раніше на цьому тижні чотири дні вимушено не працював завод автовиробника в Лейпцигу. А на наступному тижні завод також буде закрито через літню паузу.

Раніше BMW повідомляв про проблеми з виробництвом через нестачу напівпровідникових чіпів. Крім заводів в Лейпцигу і Регенсбурзі, дефіцит цих матеріалів спостерігається також на заводах BMW в Дінгольфінге, в англійському Оксфорді, а також на заводах Magna Steyr в Австрії і VDL Nedcar в Нідерландах, які виробляють автомобілі BMW на умовах підряду.