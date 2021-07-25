У МОЗ розповіли про можливе пом'якшення карантину для вакцинованих

У МОЗ розповіли про можливе пом'якшення карантину для вакцинованих
Фото: moz.gov.ua

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Кабмін розглядає можливість часткового пом'якшення карантину для громадян, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, для цього будуть використовувати внутрішній COVID-сертифікат, який також доступний в додатку "Дія".

"Серед різних опцій, в тому числі, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", – заявил Кузин.
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