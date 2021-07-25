У МОЗ розповіли про можливе пом'якшення карантину для вакцинованих
Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Кабмін розглядає можливість часткового пом'якшення карантину для громадян, які пройшли повний курс вакцинації.
Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".
За його словами, для цього будуть використовувати внутрішній COVID-сертифікат, який також доступний в додатку "Дія".
"Серед різних опцій, в тому числі, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", – заявил Кузин.