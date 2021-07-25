У МОЗ розповіли про можливе пом'якшення карантину для вакцинованих

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Кабмін розглядає можливість часткового пом'якшення карантину для громадян, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, для цього будуть використовувати внутрішній COVID-сертифікат, який також доступний в додатку "Дія".