Названо топ-10 країн, до яких виїжджають українці

Незважаючи на карантинні обмеження, українці активно подорожують закордон. Найпопулярнішими країнами для поїздок серед громадян нашої країни є Польща (1,9 млн осіб за перше півріччя 2021-го року), Туреччина (774,5 тис.) та Єгипет (705 тис.), повідомляє Обозреватель.

При цьому кількість поїздок до Туреччини у порівняні з минулим роком зросла у шість разів, а до Єгипту – вдвічі. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

Далі у рейтингу розташувалися Угорщина (671 тис.), Росія (371 тис.), Румунія (293 тис.), Білорусь (114 тис.), Словаччина (112 тис.), Молдова (106 тис.) та ОАЕ (84 тис.).

В які країни найчастіше їздять українці. Джерело: ДПСУ у Facebook

Водночас із цим, за даними прикордонників, збільшилася й кількість іноземців, які відвідують Україну. Найбільше туристів за останні пів року приїхало з Молдови, Росії, Румунії, Білорусі, Туреччини, Польщі, Угорщини, Німеччини, США та Ізраїлю.

Значний приріст помітний серед гостей із Туреччини (+39% порівняно з минулим роком), збільшилася кількість візитів із Німеччини (+6%) та США (+1,5%).