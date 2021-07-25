Названо топ-10 країн, до яких виїжджають українці
Незважаючи на карантинні обмеження, українці активно подорожують закордон. Найпопулярнішими країнами для поїздок серед громадян нашої країни є Польща (1,9 млн осіб за перше півріччя 2021-го року), Туреччина (774,5 тис.) та Єгипет (705 тис.), повідомляє Обозреватель.
При цьому кількість поїздок до Туреччини у порівняні з минулим роком зросла у шість разів, а до Єгипту – вдвічі. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.
Далі у рейтингу розташувалися Угорщина (671 тис.), Росія (371 тис.), Румунія (293 тис.), Білорусь (114 тис.), Словаччина (112 тис.), Молдова (106 тис.) та ОАЕ (84 тис.).
Водночас із цим, за даними прикордонників, збільшилася й кількість іноземців, які відвідують Україну. Найбільше туристів за останні пів року приїхало з Молдови, Росії, Румунії, Білорусі, Туреччини, Польщі, Угорщини, Німеччини, США та Ізраїлю.
Значний приріст помітний серед гостей із Туреччини (+39% порівняно з минулим роком), збільшилася кількість візитів із Німеччини (+6%) та США (+1,5%).