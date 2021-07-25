Скільки вихідних буде на День Незалежності

Серпень подарує українцям найдовші вихідні на святкування Дня Незалежності країни в 2021 році, повідомляє Сегодня.

Вихідні на День Незалежності України

Останній літній місяць багатий на народні, церковні та державні свята, найголовнішим з яких є День незалежності України. Це офіційний державний вихідний.

Він щорічно відзначається 24 серпня, починаючи з 1991 року, і цього літа ми святкуватимемо 30-річний ювілей незалежності нашої країни.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Скільки вихідних на День Незалежності України-2021

У 2021 році 24 серпня випадає на вівторок. Проте, у нас буде не один, а відразу чотири вихідних дні.

Справа в тому, що український уряд рекомендував перенесення робочого дня: з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня.

Отже, завдяки перенесенню одного робочого дня, українці в 2021 році з нагоди святкування Дня Незалежності отримають пролонговані вихідні чотири дні поспіль – з суботи, 21 серпня, по вівторок, 24-те число.