У Харкові продавчиня відмовилася обслуговувати україномовну клієнтку

У Харкові розгорівся черговий мовний скандал. Продавець кіоску "Колос. Долина смаку" не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла відвідувачка магазину Оксана Хвиля.

Мешканка Харкова робила покупку в магазині і на питання продавчині, чи є у неї дрібні гроші вона відповіла, що дріб'язок вона шукає тільки для тих, хто обслуговує її українською мовою.

Після цього працівниця магазину почала кричати і грубіянити жінці, вона відібрала у неї пакет з товарів і кинула її 100 гривень назад.

"Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і ніякої української тут не буде" , - розповіла Оксана.

Жінка пішла, але потім прийшла з дочкою, яка допомогла їй зняти на відео продавчиню і її манеру спілкування.