Олімпіади-2020: медальний залік після другого дня

На Олімпіаді в Токіо завершився другий змагальний день, повідомляє УНИАН.

У другий день Олімпійських ігор було розіграно 18 комплектів нагород, а українці брали участь в шести з них.

Лідером медального заліку продовжує бути збірна Китаю, котра має у своєму активі 11 медалей, з яких 6 золотих.

В України після другого дня скарбничка теж поповнилася. Окрім Дар'ї Білодід також бронзову нагороду завоював Ігор Рейзлін у чоловічій шпазі.

Медальний залік Олімпіади 25 липня

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