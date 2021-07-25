Україна готова виробляти "зелений" водень для ЄС

Українські атомні електростанції (АЕС) можуть виробляти водень для потреб Європи. Однак на сьогоднішній день там його вважають не до кінця "чистим" і не визнають "зеленим", повідомляє UBR.

Про це на присвяченій підписанню меморандуму між містами супутниками АЕС і НАЕК "Енергоатом" прес-конференції заявив т.в.о. президента компанії-оператора атомних станцій Петро Котин.

"Ми вважаємо, що наш водень буде зеленим, але в Європі поки не прийняли таких рішень, коли вироблений на атомних електростанціях водень вважається зеленим. Вони його називають" рожевим "", - зазначив Котин.

За умовної класифікації водню енергоносій поділяють на кілька кольорів виходячи з того, скільки шкідливих викидів виходить в атмосферу при його виробництві.

"Зелений" водень виробляється за допомогою вітряних і сонячних електростанцій, "сірий" - з вугілля і природного газу, внаслідок чого в атмосферу потрапляють парникові гази. Також з газу можна виробляти "блакитний" водень - відрізняється він від сірого тим, що виробляється карбон не потрапляє в атмосферу, а вловлюється і зберігається.

В ЄС, де прагнуть до 2050 року досягти вуглецевої нейтральності, роблять ставку на зелений водень. Однак його також можна виробляти за рахунок ресурсу атомних електростанцій.

Цей технологічний процес також не передбачає викидів CO2 в атмосферу, але зеленим вироблений таким чином водень не визнають, тому що атомна енергетика, використовуючи ядерне паливо, яке потребує дорогої утилізації, не є відновлюваної.

"Атомний" водень називають "рожевим", а також "жовтим" і "помаранчевим".

За словами Петра Котина, Франція (де АЕС виробляють 70% електроенергії країни) зараз лобіює визнання ЄС водню, виробленого на атомних станціях, зеленим.

Котин зазначив, що "Енергоатом" вже сьогодні виробляє багато водню, який використовується для охолодження генераторів на АЕС компанії.

При наявності замовника водень в "Енергоатомі" можуть почати виробляти і в великих обсягах. Однак, як вказує глава компанії, "до сих пір немає коштів для його транспортування, щоб це було цікаво комерційно".

"Для цього потрібно розвивати цілу індустрію. Зараз ми над цим працюємо, в тому числі у співпраці з" Нафтогазом ", з яким у нас є по цій темі меморандум про співпрацю, з асоціацією водню в Європі", - говорить Петро Котин.

Нагадаємо, раніше глава правління НАК "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що Україна може через 15-20 років скоротити споживання природного газу завдяки його заміщення воднем.