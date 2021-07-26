Сьогодні у двох регіонах запрацюють камери фіксації порушень ПДР

З 12:00 години понеділка, 26 липня, на автомобільних дорогах в Житомирській, Кіровоградській областях, в Кропивницького і Харкові запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР, повідомляє Страна.ua.

Про це пише прес-служба МВС України.

Повідомляється, що зазначені нижче місця розташування камер автофіксації були обрані з-за великої кількості виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП з тяжкими наслідками.

У Кіровоградській області камери будуть працювати на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку Одеси, де діє обмеження максимальної швидкості 110 км/год, а також на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку Києва (обмеження - 110 км/год).

У Житомирській області камери зароблять на:

94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку Києва;

94 км + 686 автодороги М-06 в напрямку Житомира;

на 97 км + 297 автодороги М-06 в напрямку Києва;

на 97 км + 627 автодороги М-06 в напрямку Житомира (обмеження швидкості на всіх ділянках - 110 км/год)

на 158 км + 305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 в напрямку м Рівне (обмеження швидкості 50 км/год).

У Кропивницького камери будуть працювати на:

вул. Яновського, 65, в напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год),

вул. Холодноярська, 196, в напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год),

вул. Полтавська, 40, в напрямку вул. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

У Харкові камери зароблять на просп. Московський, 118, в напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

У МВС уточнюють, що Кропивницький і Харків будуть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.

Нагадаємо, що з початку 2021 року в Кіровоградській області смертність втричі перевищила народжуваність.