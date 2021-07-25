Чи рухається Зеленський до авторитаризму: думка з Європи

Якщо українська влада не почне діяти, країнам Заходу слід подумати над тим, щоб покарати найбільш корумпованих суддів в рамках таких законів, як Акт Магнітського, повідомляє Деловая столица.

Колишній спеціальний радник по Європі в Міністерстві закордонних справ Великобританії Девід Кларк в своїй колонці для EUobserver﻿ розкритикував президента Володимира Зеленського за прагнення сконцентрувати всю владу в своїх руках і відсутність прогресу в реформуванні силових і судових структур.

Президент Володимир Зеленський свій третій рік президентства почав з втрати популярності: згідно з опитуванням, опублікованим минулого місяця, його переобрання підтримали б лише 21,8% українців.

Більше половини вважали за краще б, щоб він навіть не висувався на другий термін.

Це дуже серйозне падіння в порівнянні з тими 73%, які несподівано привели його до влади два роки тому; і показник того, що думають деякі виборці про його передвиборчі обіцянки.

Розуміючи це, Зеленський спробував перезавантажити своє президентство, повернувшись до обіцянки здійснити "деолігархізацію" України.

Його першим кроком стала заборона трьох телеканалів, підконтрольних Віктору Медведчуку, і подальший арешт олігарха за підозрою в державній зраді.

Медведчука звинувачують у співпраці з Росією з метою приховати володіння енергетичними активами в окупованому Криму. "Це тільки початок, — пообіцяв Зеленський. — Таких заходів буде ще багато, поки всі українські олігархи не будуть зведені до статусу звичайних великих бізнесменів".

Можливості ряду мільярдерів впливати на країну — проблема з перших років незалежності України, тому слід вітати кроки, спрямовані на обмеження їх впливу.

І "деолігархізація" — вельми гнучка концепція, яку можна використовувати не раз.

Володимир Путін був першим пострадянським лідером, який розіграв цю карту, пообіцявши "ліквідувати олігархів як клас". Те, що спочатку було попередженням бізнес-еліті не втручатися в політику, швидко переросло в арешт політичних опонентів і закінчилося повним відновленням авторитарного правління.

Дати? Або відібрати?

Виникає питання, чи має намір Зеленський позбавити олігархів влади, щоб передати її народу, або, як Путін, залишити собі.

Ознак того, що головна мета Зеленського — зміцнення особистого авторитету, більш ніж достатньо. На це вказує готовність звільняти номінально незалежних чиновників.

Першим, кого спіткала така доля, став генеральний прокурор Руслан Рябошапка, звільнений в минулому році нібито за відмову вести справи відповідно до порядку денного президента.

Ще однією жертвою тяги Зеленського до контролю став Яків Смолій, голова Національного банку України (НБУ), знятий з посади через надмірну незалежності і замінений більш лояльною людиною.

Згодом ряду повноважень позбавили заступника голови — після того, як вона висловила стурбованість з приводу посягання на незалежність банку.

Міжнародні кредитори України побоюються, що економічний популізм призведе до того, що Зеленський відновить ручний контроль над грошово-кредитною і курсовою політикою, особливо якщо його рейтинги в опитуваннях і далі будуть падати напередодні наступних президентських виборів.

Але, ймовірно, найбільше занепокоєння викликає очевидна готовність Зеленського скористатися наявними можливостями поліції і судів для просування інтересів свого оточення і залякування політичних суперників.

Призначення старого шкільного друга Івана Баканова главою Служби безпеки України (СБУ) — це перше свідчення того, що Зеленський мав намір змусити силові відомства служити його особистим інтересам.

Так, депутат, який опублікував в минулому році докази корупційної діяльності брата головного радника президента, незабаром після цього став об'єктом розслідування СБУ. Мер Києва Віталій Кличко в травні звинуватив Зеленського в спробі "чинити на нього тиск", коли озброєні співробітники СБУ увірвалися в його квартиру.

У підсумку Кличко приєднався до жорстких критиків адміністрації Зеленського.

А законопроект про реформу СБУ, що знаходиться на розгляді в парламенті, поки не допомагає позбутися від занепокоєння тим, що відбувається.

Його підготували у відповідь на масу скарг на те, що служба свої повноваження для боротьби з економічними злочинами використовує для корупційних дій і рейдерства. При цьому в минулому місяці Human Rights Watch і ще понад 20 інших правозахисних груп написали Зеленському лист, в якому наголосили, що закон насправді служить масштабному захопленню влади.

За їх словами, закон не обмежує роль СБУ лише захистом національної безпеки, а, навпаки, наділяє її "надмірно широкими повноваженнями як у сфері розвідки, так і в правоохоронній сфері, при цьому відсутні необхідні гарантії проти зловживання цими повноваженнями".

Не менш важливо реформувати судову систему, щоб покласти край політичній втручанню і іншому корупційному впливу. Ділові кола не вірять в готовність судів захищати їх право власності.

Так, певний прогрес був досягнутий під час створення Вищого антикорупційного суду, що стало можливим завдяки тиску західних союзників України. Але цього мало, поки система продовжує захищати високопоставлених суддів, обвинувачених в корупції, таких як Богдан Львів, заступник голови Верховного суду, і Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду Києва.

Якщо українська влада не почне діяти, країнам Заходу слід подумати над тим, щоб покарати найбільш корумпованих суддів в рамках таких законів, як Акт Магнітського.

Партнери України вітали прагнення президента Зеленського знизити вплив олігархів, що може допомогти вивести країну на новий шлях розвитку. Але їм також слід ставити неприємні запитання щодо його прагнення до централізації влади і про те, чи стають його реформи причиною змін, яких потребує Україна.

Кінець корупції може покласти лише реальний прогрес в обмеженні впливу силових органів на бізнес і створення дійсно незалежної та справедливої судової системи.