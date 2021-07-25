Тіна Кароль приголомшила новим вбранням

Українська співачка Тіна Кароль вкотре приголомшила новим концертним вбранням. Вона вийшла на сцену в красивому костюмі з кристалами від британського дизайнера David Koma. Вартість такого вбрання складає понад 100 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал.

Тіна Кароль часто з'являється на зйомках у вбранні від лондонського дизайнера грузинського походження David Koma. Його прихильницями також є Дуа Ліпа, Дженніфер Лопес, Бейонсе та багато інших світових співачок.

Тіна Кароль є однією з найпопулярніших артисток сучасності. Вона щоразу демонструє не лише свій талант, а й бездоганний смак в одязі.

Новий look Тіни Кароль

Для зйомок концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" Тіна обрала розкішне вбрання. Вона постала перед камерами в блискучому сітчастому костюмі, що складався з сорочки з кристалами та широких штанів. Такий look від британського дизайнера коштує понад 100 тисяч гривень.

Одяг зірка поєднала з білими туфлями-човниками на високих підборах. Артистка також доповнила аутфіт коштовними прикрасами від бренду Nomis. Волосся Кароль зібрала у високий пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж з коричневою помадою на губах. Тіна вкотре підкорила новим сценічним стилем.

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