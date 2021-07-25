Клієнти ПриватБанку зіткнулися з новим шахрайством
Шахраї під різними хитрощами намагаються заволодіти коштами довірливих українців. Один зі способів обдурити людей - це зателефонувати і видати себе за співробітника служби безпеки ПриватБанку, повідомляє РБК-Украина.
Про такий випадок розповіла клієнтка банку Лілія Рагуцька на своїй сторінці в Facebook.
Фейковий співробітник
"Дзвінок вранці. "Здрастуйте, вас турбують зі служби безпеки ПриватБанку. Ми зафіксували спробу входу в ваш "Приват24" з міста Харків. Це були ви? Зізнаюся, спочатку майже повірила ", - написала жінка.
Лілія також підкреслила, що "співробітник банку" спілкувався з нею російською мовою виключно на ім'я та по батькові. Також у нього була інформація про регіон, де вона знаходиться.
Шахрай навіть назвав адресу рідної домівки звідки вона нібито заходила у свій особистий кабінет.
"Насторожили спочатку нотки нетерплячості в голосі і те, що співрозмовник без угаву говорив. Коли ж він почав мене переконувати завантажити додаток для дистанційного керування телефоном - "будемо відключати 2 пристрої, з яких заходили в ваш кабінет"- все стало ясно", - додала вона.
Лілія знайшла в інтеренеті номер з якого їй дзвонили, і переконалася, що це були шахраї. Вона подзвонила на гарячу лінію банку і про все їм розповіла.
Будьте уважні
Співробітники банків ніколи не дзвонять з мобільних номерів, і ніколи не просять назвати свій пароль або дані платіжної карти. Якщо вам зателефонували, і ви відчуваєте, що щось не так, краще повісьте трубку і самі передзвоніть на офіційну лінію фінустанови.