В Україну повертається спека

Погода в Україні знову буде сильно спекотною, особливо в деяких областях. У той же час не обійдеться і без гроз зі зливами, повідомляє РБК-Украина.

Про це нам розповіли﻿ в Українському гідрометцентрі.

Так, температура підвищиться до +30+34 градусів вже 27 липня в південних і східних областях. На Заході і півночі буде на кілька градусів нижче. Така погода триматиметься до 30-го числа. Крім того, по країні будуть час від часу блукати грозові дощі.

В понеділок, 26 липня, очікується +27+31, на півдні та сході +29+32 градуси. При цьому на північному заході дощитиме, а на Закарпатті можливі сильні зливи.

Погода в Україні 26 липня (meteo.gov.ua)

27 липня стане спекотно в південних, східних областях і на Закарпатті - від +30 до +34. На решті території +28+31 градус. Грози ймовірні в західних областях.

В середу, 28 липня температура як і раніше буде високою на півдні і сході і більш скромною на решті територій. А грозові опади охоплять північні, західні та частину центральних областей.

Погода в Україні 27 липня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні 28 липня (meteo.gov.ua)

29 липня знову спекотно, в тому числі і на півночі, де очікується +29+31. Але атмосферний фронт переміститься на південний схід і піде із заходу.

П'ятниця 30 липня буде також з високими градусами, а дощі найбільш вірогідні на заході і півдні.