26 липня: свята, прикмети й іменинники

26 липня в народі святкують День Архангела Гавриїла. Іменинники в цей день: Антон, Гавриїл, Степан, Юліан. В Україні і за кордоном відзначають День працівників торгівлі, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 26 липня, читайте в матеріалі.

День Архангела Гавриїла

26 липня православні віряни відзначають День Архангела Гавриїла. Його шанують як одного з 7 головних посланників Бога на землі.

Саме Архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про народження Спасителя, також він з'явився священикові Захарії, передбачивши народження Іоанна Хрестителя, і святому Йосипу Обручнику уві сні, щоб відкрити таємницю Втілення Сина Божого від Пресвятої Богородиці, він попередив про задуми Ірода і повелів бігти до Єгипту з Немовлям і Дівою Марією.

26 липня церква святкує День Архангела Гавриїла. Джерело: Азбука віри

У народі свято називають Гаврило Літній. Вважалося, що святий ступає на хлібне поле, від чого воно стає золотим.

У цей день люди жали перший сніп і зберігали як зіницю ока: вважалося, що він чудотворний. Всі намагалися присвятити 26 липня роботі в полі та на лузі.

День працівників торгівлі

Свято встановлене у 1995 році й святкується щорічно в останню неділю липня. Крім України працівників торгівлі вітають і в Білорусі. На міжнародному рівні в другу суботу травня відзначають Всесвітній день справедливої торгівлі, а 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.

26 липня щорічно святкують День працівників торгівлі. Джерело: Pexels

Народні прикмети на 26 липня

Граки починають збиратися в зграї в цей день – осінь настане рано.

Тепло на Гаврила – осінь буде сонячною і теплою.

Дощ у цей день обіцяв морозну і сніжну зиму.

Що не можна робити 26 липня