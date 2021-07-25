З чого складається автомобіль: головні елементи

Автомобіль, в якому ми їздимо – виріб дуже складний. І щоб керувати ним безпечно та користуватись усіма функціями, які в ньому є (за які заплачені ваші гроші), треба хоча б у загальних рисах знати, як він влаштований, повідомляє 24 Канал.

Курс навчання на водійські права в усіх розвинених країнах завжди містить бодай трохи інформації про будову автомобіля. Це цілком правильно, навіть якщо більшість громадян їздить на новеньких машинах та ніколи не відкриває капота. Адже лише знаючи призначення основних вузлів та агрегатів, можна чекати від них та машини певної поведінки та реакції на роботу органами керування.

Сучасний кузов проектується з врахуванням вимог до безпеки пасажирів у випадку важкого ДТП

Кузов

Це головна частина машини, адже в ній розміщуються пасажири та багаж, і до неї також кріпляться всі агрегати і системи, які приводять машину в дію. Від кузова залежить вигляд машини, її функціональність та статус моделі. Знизу розташована ходова частина (підвіска), спереду (рідше ззаду) – двигун та трансмісія.

Ще одне важливе призначення кузова – захист пасажирів при ДТП. Сучасні кузови мають “м’які” передню і задню частини й жорстку, міцну капсулу салону, де сидять люди. У випадку ДТП передок або задок легко зминається, поглинаючи енергію удару. Натомість пасажири всередині не зазнають великих навантажень і не травмуються, вдаряючись о деталі інтер’єру.

Двигун

Абсолютна більшість автомобілів сьогодні мають під капотом двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ). У ньому пальне, згораючи в циліндрах, штовхає поршні, які обертають колінчастий вал – який, своєю чергою, передає свій обертовий момент через трансмісію на колеса.

Більшість сучасних двигунів мають чотири циліндри, але не рідкість і шести- чи трициліндрові конструкції

Більшість сучасних двигунів мають чотири циліндри, але не рідкість і шести- чи трициліндрові конструкції

Більшість сучасних двигунів мають чотири циліндри, але не рідкість і шести- чи трициліндрові конструкції

Двигун має кілька систем, відмова яких призводить до зупинки автомобіля: система запалювання, електрообладнання, паливна система та система охолодження. Останні п’ять-десять років більшої популярності набувають електромобілі, які замість ДВЗ мають електромотор та акумулятор. У гібридних автомобілів є і ДВЗ, і електромотор, в залежності від моделі авто і режиму руху вони можуть працювати як по черзі, і одночасно.

Трансмісія

Щоб передати потужність від двигуна до коліс, використовується коробка передач та приводи до коліс – так звані ШРКШ (ШРУСи) та іноді кардани. У автомобілів з приводом на всі чотири колеса (повний привід або 4х4) може бути ще роздавальна коробка та спеціальна муфта підключення.

Автоматична трансмісія класичного типу (гідромеханічна АКП) – на сьогодні є одним з найскладніших агрегатів автомобіля

Коробка передач буває з ручним перемиканням або автоматична, останні своєю чергою бувають класичними автоматами або роботизованими. “Роботи” теж бувають різні – прості (дешеві) та преселективні (з двома зчепленнями, найдорожчі).

У повнопривідних трансмісій одна вісь (найчастіше передня) постійно ведуча, а друга підключається за потреби – водієм або автоматично. В електромобілів трансмісія спрощена і не вимагає від водія перемикань, в гібридів, навпаки, трансмісія складна і керується електронікою.

Ходова частина

Головне у ходовій – колеса. Через них автомобіль спирається на дорогу, вони ж тримають машину на курсі, заданому водієм. Сучасні конструктори намагаються розставляти їх якомога ближче до кутів кузова, тому що так автомобіль буде найбільш стійким на дорозі. До кузова осі коліс прикріплені не жорстко, а через важелі з шарнірами і пружинами – щоб кузов і пасажирів не трясло на вибоїнах. Крім м’яких елементів – пружин (ресор) у ходовій частині є ще демпфуючі елементи – амортизатори. Без них машину буде дуже розгойдувати на нерівностях, а колеса погано триматимуться за дорогу.

На сучасних авто існує кілька схем підвіски коліс, всі вони є компромісом між плавністю ходу та чутливою керованістю

До ходової також відносять рульове управління. Повертаючи кермо, водій через механізм з шестернями штовхає тяги, які повертають передні колеса у відповідний бік. На кожному колесі є гальмівні механізми, які з’єднані з педаллю гідроприводом – шлангами та трубками з гальмівною рідиною, тому у гальмівній системі важлива герметичність. Крім того, є стоянкове гальмо (ручник) – воно, по-перше, утримує машину на парковці, а по-друге, виступає як аварійне, запасне гальмо. Тому так важливо підтримувати ручник у справному стані.

Рульове управління складається з багатьох компонентів, але постійної уваги потребують зазвичай лише шарніри тяг – їх слід вчасно замінювати

Рекомендація:

На додачу до загальних знань про будову автомобіля кожному автовласнику бажано знати кілька головних особливостей його власної моделі. Наприклад, це можуть бути особливості перемикання передач в роботизованій АКП, найвигідніший (для прискорення або економії палива) діапазон обертів двигуна, правильне використання повного приводу у трансмісії тощо. Про ці нюанси можна дізнатися у досвідченого власника, у майстра СТО або в дилерському центрі.