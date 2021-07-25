Ryanair примудрився вирости за час пандемії

Виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі закликає країни пом'якшити обмеження і дозволити авіакомпаніям знову вільно літати і перевозити пасажирів, повідомляє Сегодня.

Про це пише The Gardian﻿.

Під час пандемії кожна авіакомпанія вимагає відновлення польотів, хоча більшість з них дотримуються карантинних умов і заявляють, що охорона здоров'я понад усе. Але пандемія Ryanair не пішла по траєкторії більшості з них.

Ціна акцій Ryanair практично унікальна серед європейських перевізників. Вона вище, ніж була в лютому 2020 року, до пандемії і закритих кордонів. Водночас ціна IAG (власник British Airways і Aer Lingus), easyJet і інших компаній залишилася низькою. Ціна ж Ryanair повернулася в норму.

При цьому ціни на квитки також доступні. Сім'я теоретично могла б летіти з Великої Британії в Середземне море і назад за ціною меншою, ніж вартість ПЛР-тестів.

Останні показники пасажиропотоку, хоча і включають частку від 2019 року, підскочили до 5,3 мільйона пасажирів в червні, і Ryanair, як і раніше, обіцяє зростання.,

З метою розвитку та збільшення пасажиропотоку компанія прийняла перші поставки Boeing 737 Max, у нього краща паливна економічність.

Раніше ми повідомляли, що продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю тепер заборонений. Таке рішення прийняло американське міністерство транспорту в якості покарання за примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Обмеження поширюються і на рейси з пересадкою.