Кількість українських туристів в Туреччині зросло в шість разів

Кількість українських туристів в Туреччині зросло в шість разів

Упродовж першого півріччя 2021 року Туреччину відвідали понад 770 тисяч українських мандрівників. Це у 6 разів більше, аніж у першому півріччі 2020 року, повідомляє 24 Канал.

Про це пише Державна прикордонна служба України.

У які країни найчастіше подорожують українці

Окрім того, понад 1,9 мільйона українців відвідали Польщу. Ця країна посіла перше місце у рейтингу держав, куди найчастіше мандрували українці.

На третьому місці – Єгипет. Там побували понад 705 тисяч українців.

Загалом перелік 10 найпопулярніших серед українців країн світу такий:

  • Польща (1 984 110 українців);
  • Туреччина (774 543 українці);
  • Єгипет (705 117 українців);
  • Угорщина (671 429 українців);
  • Росія (371 972 українці);
  • Румунія (293 880 українців);
  • Білорусь (114 511 українців);
  • Словаччина (112 367 українців);
  • Молдова (106 905 українців);
  • Об'єднані Арабські Емірати (84 778 українців).

Зауважте! У Державній прикордонній службі України повідомили, що також збільшується кількість іноземців, які прибувають в Україну. Зокрема, мовиться про громадян Німеччини. Їхня кількість зросла на 6%. Також в Україну активно подорожували громадяни Молдови, Росії, Румунії, Білорусі, Туреччини, Польщі, Угорщини, США та Ізраїлю.

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