Кількість українських туристів в Туреччині зросло в шість разів

Упродовж першого півріччя 2021 року Туреччину відвідали понад 770 тисяч українських мандрівників. Це у 6 разів більше, аніж у першому півріччі 2020 року, повідомляє 24 Канал.

Про це пише Державна прикордонна служба України.

У які країни найчастіше подорожують українці

Окрім того, понад 1,9 мільйона українців відвідали Польщу. Ця країна посіла перше місце у рейтингу держав, куди найчастіше мандрували українці.

На третьому місці – Єгипет. Там побували понад 705 тисяч українців.

Загалом перелік 10 найпопулярніших серед українців країн світу такий:

Польща (1 984 110 українців);

Туреччина (774 543 українці);

Єгипет (705 117 українців);

Угорщина (671 429 українців);

Росія (371 972 українці);

Румунія (293 880 українців);

Білорусь (114 511 українців);

Словаччина (112 367 українців);

Молдова (106 905 українців);

Об'єднані Арабські Емірати (84 778 українців).

Зауважте! У Державній прикордонній службі України повідомили, що також збільшується кількість іноземців, які прибувають в Україну. Зокрема, мовиться про громадян Німеччини. Їхня кількість зросла на 6%. Також в Україну активно подорожували громадяни Молдови, Росії, Румунії, Білорусі, Туреччини, Польщі, Угорщини, США та Ізраїлю.