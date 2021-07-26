Найбільша тютюнова компанія виступила за заборону сигарет в Англії

Керівництво найбільшої тютюнової компанії Philip Morris International виступило за заборону продажу сигарет на території Великобританії. Про це в інтерв'ю The Telegraph розповіли голова правління фірми Андре Каланцопулос і головний виконавчий директор Яцек Олзак, повідомляє Лента.Ру.

Згідно із заявою представників корпорації, що виробляє Marlboro і L&M, із сигаретами слід поводитися як із бензиновими автомобілями і відмовитися від них у найближчі десять років.

Голова правління компанії Андре Каланцопулос зазначив, що Philip Morris International позитивно оцінює «прогресивний» підхід влади Великобританії щодо електронних сигарет та інших систем нагрівання тютюну. Він додав, що заборона на продаж сигарет може стати одним з рішень проблеми, але тільки цього буде недостатньо.

Олзак, у свою чергу, заявив, що люди зможуть побачити світ без сигарет, і чим швидше це відбудеться, тим буде краще для всіх.