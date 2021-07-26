Як побороти страх: розкрито секрет Ілона Маска

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск використовує свій мозок як комп'ютер, що допомагає йому подолати навіть дитячі страхи. Головне, наповнювати свій мозок потрібним софтом для навчання, повідомляє Обозреватель.

Провів аналіз роботи і успіхів бізнесмена автор блогу Wait But Why Тім Урбан. Він розповів, як навчитися мислити, як знаменитий винахідник.

Навіть про своїх дітей Маск міркує, як про маленькі комп'ютери. Адже діти – це наполовину ви на апаратному рівні. А схожість залежить від того, скільки часу проводити з ними, передає "Лайфхакер".

Ілон Маск в молодості

Урбан пише, що по суті комп'ютер – це предмет, який зберігає і веде обробку інформації. І мозок робить те ж саме. Тому в ньому є апаратне та програмне забезпечення.

Так, під апаратним варто розуміти мікросхеми, проводи й інші фізичні складові. У людини це півкулі мозку, які визначають її інтелект, вроджені таланти, слабкості тощо. Урбан каже, що "апаратне" забезпечення немов шматок глини, який дається при народженні. І тільки наявність "софта" дозволить перетворити глину в щось інше та відчутне.

Програмне забезпечення – програми і додатки, що потрібні для обробки даних. У людини це її світогляд, моделі мислення і способи прийняття рішень.

За словами самого Маска потрібно ставити конкретні завдання для досягнення мети. Він пропонує пройти чотири етапи:

Треба розуміти те, що ви дійсно хочете. Для цього потрібно бути чесним перед собою.

Необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, з огляду на обстановку в світі.

Поставлена мета повинна бути досяжною.

На шляху до мети повинна бути сформована стратегія. Спиратися потрібно тільки на власні знання та вміння.

Крім того, життя постійно змінюється і нова інформація втрачає свою актуальність досить швидко. Тому важливо змінюватися разом зі світом і отримувати нові знання і навички.

До того важливо іноді відриватися від поточних справ і обмірковувати своє життя. Є ймовірність, що ваша нинішня діяльність не відповідає поставленим цілям. Тому потрібно щось міняти: припинити стосунки, поміняти місце роботи, змінити місце проживання та інше.