В індійському місті вакцинували 100% дорослих

В індійський місті Кхаджурахо (штат Мадхья-Прадеш) вакцинували всіх дорослих. Влада заговорила про великі перспективи в індустрії туризму, повідомляє РБК-Украина.

В Кхаджурахо всі люди у віці 18 років і старше були вакциновані від коронавірусу. Це 13 659 осіб, зазначив головний міністр Шиврадж Сінгх Чухан.

За словами міністра, повна вакцинація змушує з оптимізмом дивитися на індустрію туризму. Місцеві жителі почали відвідувати храмове місто після того, як вщухла друга хвиля COVID-19.

Турагент з Кхаджурахо Аджай Кашьяп вважає, що туристичний бізнес в цьому районі зараз розквітає.

"Під час пандемії всі великі і маленькі готелі в Кхаджурахо були повністю закриті, оскільки місцевий готельний бізнес залежить від відвідувачів ззовні. Тепер, оскільки місто на 100 відсотків вакциноване, ми можемо очікувати деякого припливу туристів в найближчі дні" , - сказав він.

Нагадаємо, що Індія поборола найбільшу хвилю коронавірусу. Це дає їй можливість поділитися вакцинами з іншими країнами.

Наталя Скороход