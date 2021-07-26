Виявлено ознака швидкого недоумства

Проблеми зі слухом у дорослих можуть бути ознакою високого ризику недоумства. У дослідженні взяли участь понад 80 тисяч дорослих у віці старше 60 років. Виявилося, ті, у кого спостерігалися проблеми зі слухом в галасливій обстановці, мали досить великий ризик деменції в майбутньому, повідомляє Лента.Ру.

Однак погіршення слуху саме по собі не є симптомом деменції, а тільки сигналізує про її можливе настання, що дозволяє пацієнтам вжити заходів щодо профілактики когнітивних порушень. Це виявили вчені Університету Оксфорда (Великобританія) і Університету Гамбурга (Німеччина), повідомляє видання Science Alert.

Приблизно через 11 років в групі з 82 тисяч осіб у тисячу двісті вісімдесят-п'ять учасників розвинулося недоумство. В учасників з поганим слухом ризик розвитку деменції був майже вдвічі вище, ніж у тих, у кого був хороший слух. Слух оцінювали за здатністю розрізняти слова на тлі білого шуму.

За словами вчених, захист слуху за допомогою навушників і берушей, а також допомога людям у поліпшенні слуху за допомогою слухових апаратів потенційно може допомогти знизити потенційний фактор ризику деменції, від якої страждають мільйони людей у всьому світі.